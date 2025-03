俄羅斯談判前指支持烏克蘭停火30日協議　澤連斯基：料普京或拒絕

俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)周四(3月13日)將面見希望討論烏克蘭30日停火提議的美國特使威特科夫(Steve Witkoff)。普京在會談前表示支持這協議,但有很多問題需要商討和解決。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)猜測普京準備拒絕停火,旨在通過施加其他條件拖延程序。



普京在會談前會晤白羅斯總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)時表示,同意美國提出的烏克蘭停火30日提議。

他表示支持停火,稱「停火能夠帶來持久和平,並消除這場危機的根本原因( it would lead to long-term peace and would eliminate the original causes of this crisis)」,但他強調任何停火都須解決根本衝突,以及一些關鍵問題。

2025年3月13日,俄羅斯莫斯科,圖為普京會晤盧卡申科。(Reuters)

俄羅斯軍隊近期在前線猛攻,接連奪回此前被佔庫爾斯克州的部份領土。普京認為俄軍取得積極進展,但「在前線長達2000公里的情況下,誰來控制停火也是個問題」,強調須設立機制,以保證烏克蘭不會利用這30日重整攻勢,為潛在的反攻做準備。

澤連斯基:普京不敢拒絕特朗普

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)13日表示,普京準備拒絕烏克蘭30日停火提議,但因害怕特朗普所以不敢直接回絕。

他猜測普京想繼續打仗,以至於「莫斯科要對停火的提議施加其他條件」,好讓「甚麼都不會發生,或者盡可能長時間內不發生停火。」

澤連斯基坦言美國願意組織並控制停火進程,還相信可在歐洲的支持下確保實現停火,而停火協議將為之後停戰計劃與實現長久和平贏得時間。

烏克蘭官員:冀達成長久和平反對「凍結衝突」

曾率烏克蘭團隊與美國官員在沙特談判的烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克(Andriy Yermak)表示,烏克蘭永遠不會同意「凍結衝突( frozen conflict)」,他強調烏克蘭與美國就此達成共識。

他所指的「凍結衝突」是一種表面停止戰爭,但並根本爭議問題卻懸而未決,亦未達成和平條約的狀態。

2025年3月13日,俄羅斯莫斯科,圖為普京在會晤盧卡申科(不在圖中)時發表講話。(Reuters)

路透社在威特科夫會晤普京前引述另一名烏克蘭官員指,美烏會談時未討論出讓烏克蘭領土問題,但基輔認為現無法通過戰爭途徑奪回自克里米亞衝突後所有俄佔領土。

烏克蘭早前在美烏沙特會晤時接受美國方案,同意立即實行為期30天的臨時停火,且同意可以延長期限,但前提須經俄羅斯接受並執行。