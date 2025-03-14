美國30億美元肉類出口面臨風險　多間企業輸華資質即將到期

隨着美國數以百計的肉類產品企業輸華資質將於下周到期，逾30億美元牛肉、豬肉和禽肉出口可能會遇阻。



儘管美國要求續期，但數十家工廠在中國海關總署網站上的註冊資質已於2月份失效。下星期一（3月17日）將面臨到期的工廠最初是在五年前根據美中第一階段貿易協議而獲批。

這些包含由JBS SA、泰森食品、嘉吉和史密斯菲爾德食品等大型肉類加工企業經營的工廠。

隨着特朗普發起又一輪貿易戰，這個問題現在帶來了更多的不確定性。

彭博社引述諮詢公司Global Agritrends的創始合伙人斯圖爾特（Brett Stuart）說：「這最終意味着我們可能面臨全面出口限制。」

美國肉類出口聯合會發言人舒勒（Joe Schuele）說，這麼多工廠需要續期造成「可怕的局面」。這個聯合會的成員包括牛肉、豬肉和羊肉生產商。根據美國農業部，在美國肉類進口方面，中國僅次於墨西哥。

舒勒星期四（13日）在電話中說：「儘管美國農業部不斷努力，但仍未能得到中國對工廠續期的回應。」

美國農業部沒有立即回復置評請求。

史密斯菲爾德的一名代表將問題轉給了美國肉類出口聯合會。泰森食品、嘉吉和JBS沒有立即回應置評請求。

本文獲《聯合早報》授權轉載

