Mark Carney宣誓就任加拿大總理　攜新內閣亮相

加拿大新任自由黨魁卡尼（Mark Carney）周五（3月14日）宣誓就任加拿大第24任總理，總督瑪麗・西蒙（Mary Simon）主持他與其一眾新內閣成員的就任儀式。卡尼內閣較上屆內閣規模小，包括總理在內共有24位成員。



2025年3月14日，加拿大渥太華，圖為卡尼與總督瑪麗・西蒙（Mary Simon）合影。（截圖自CBC）

加拿大前副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland）獲任交通及內貿部長；今屆財政部長則由前創新、科學及工業部部長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）擔任。

2025年3月14日，加拿大渥太華，圖為方慧蘭在儀式上宣誓就職加拿大交通及內貿部長。（截圖自CBC）

前財長勒布朗（Dominic Leblanc）任國際貿易與政府間事務部部長；趙美蘭（Melanie Joly）留任外交部長；布萊爾（Bill Blair）留任國防部長；新斯科舍省（Nova Scotia）國會議員Kody Blois獲任農業部長；阿南達桑格里（Gary Anandasangaree）出任司法部長兼原住民關係及北方事務部長。

59歲的卡尼曾任英倫銀行行長和加拿大央行行長，他接替上任總理杜魯多（Justin Trudeau）之際，加拿大正處於動盪中，與特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的美國陷入貿易戰。特朗普還多次呼籲加拿大成為美國「第51個州」。

2025年3月14日，加拿大渥太華，圖為卡尼在儀式上宣誓就職加拿大總理。（截圖自CBC）

卡尼日前表示，如果加拿大主權得到尊重，他準備與特朗普對話。加拿大前總理克雷蒂安（Jean Chrétien）亦出席今次卡尼的宣誓儀式。