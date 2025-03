特朗普司法部演講批拜登政府濫權　稱俄烏同意停火

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)周五(3月14日)在司法部發表講話,他首先抨擊前任拜登(Joe Biden)政府濫權對付自己,誓言報復政敵,還談到「俄羅斯願意在與美國斡旋下達成俄烏停火協議後,同意與烏克蘭停火(They’ve agreed for a ceasefire, if we can get it with Russia)。」



特朗普認為自己在參加2024年大選時遭受頗多來自拜登政府官員的攻擊,稱他們濫用職權對付自己,誓言對「發生在自己身上的錯誤和濫權行為進行全面追究(I will insist upon and demand full and complete accountability for the wrongs and abuses that have occurred)。」

2025年3月14日,美國華盛頓,圖為特朗普在司法部發表講話,他身邊是一個用紙箱和數個包裹假扮的「緝拿非法芬太尼」證據。(Reuters)

他批評美國政府內部存在腐敗和激進分子,而他們毀掉數代美國人建立的信任與善良,認為他們利用情報機構和執法機關的權利對付美國人。

特朗普在去年參加大選時深陷向成人片女星支付「掩口費」案,並在去年5月底被裁34項罪成,並且自己住處遭到調查人員的搜查。他今次演講重提被搜查一事,稱他們擾亂自己競選,還「竭盡全力阻止我成為美國總統(did everything within their power to prevent me from becoming the president of the United States)。」

美國司法部及旗下聯邦調查局(FBI)多位職員自特朗普上台來遭解僱,白宮此前指他今次演講重點在於維護美國法律與秩序。

2025年3月14日,美國華盛頓,圖為特朗普在美國司法部發表講話。(Reuters)

美國總統鮮少蒞臨司法部發表涉政演說,特朗普今次演講是自2014年來首次,此前前總統奧巴馬(Barack Obama)因中央情報局(CIA)前職員斯諾登(Edward Snowden)揭露「稜鏡門」事件後,於此宣布新的情報收集指導方針。