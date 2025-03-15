美國民主黨推臨時撥款法案至最終表決　料將通過以免政府停擺

美國參議院3月14日以62票贊成對38票反對的票數，將一項共和黨主張但民主黨反對的臨時撥款法案推至最終表決階段。雖然最終表決將在當地時間14日晚些時候進行，但目前贊成票比數較大，法案如無意外將獲通過。



路透社報道，該法案一度引發民主黨人反對，但最終在參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）表態支持後，10名民主黨人倒戈投贊成票，得以進入最終表決階段。

眾議院本周二通過了共和黨提出的臨時撥款議案，該法案將政府經費延長至9月30日。

法案在維持2024財年支出水準之外，還包含多項關鍵變更，如削減130億美元非國防支出、增加60億美元軍事支出、為邊境執法分配額外資金及進一步削減國稅局執法資金等。

民主黨人認為，法案削減非國防開支的舉動，或進一步助長美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的盟友馬斯克（Elon Musk）的削減政府開支行為。

2025年3月14日，美國華盛頓，圖為美國眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries，中）在投票結束後發表講話。（Getty）

而由於眾院通過這項法案後宣布休會離開，因此參議院接下來只能選擇通過法案或投票阻止，而不能針對法案內容進行修改。

民主黨起先反對這項法案，但臨近表決時內部意見一度發生變化。一旦政府關門，總統將獲得更大權力，民主黨參議員希肯盧珀（John Hickenlooper）警告：「政府關門反而會給總統更多權力。他可以決定哪些部門開放、哪些關閉，如何支配資金，就像國王一樣擁有絕對控制權。」