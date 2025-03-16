特朗普命美軍打擊胡塞武裝　也門衛生部控美施襲：至少9死9傷

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周六（3月15日）表示，已指示美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis），也門衛生部則指美國襲擊首都薩那（Sanaa），至少9名平民死亡，另有9人受傷。



特朗普政府早前將胡塞武裝列為「外國恐怖組織」，他本人發帖稱胡塞武裝攻擊美國航行在紅海上的貨船，威脅航行自由，還警告這組織停止攻擊行為，「否則將面臨前所未見的『地獄之火』HELL WILL RAIN DOWN UPON YOU LIKE NOTHING YOU HAVE EVER SEEN BEFORE!」。

圖為特朗普在旗下社交平台發帖，警告也門胡塞武裝停止襲擊美國貨船，否則將施加報復。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

特朗普指控這組織受到伊朗資助，不僅攻擊美國船隻，還向美國部隊與盟友施襲，認為胡塞武裝損害美國利益，並要求伊朗立即停止支持胡塞武裝（Support for the Houthi terrorists must end IMMEDIATELY!），「倘伊朗繼續支持，將追究全部責任（If you do, BEWARE, because America will hold you fully accountable）。」

2025年3月15日，也門薩那，圖為遇襲當地塵土飛揚，夜空大亮。（Reuters）

也門胡塞武裝近年在中東國家也門附近的亞丁灣一帶航行，並不時打擊商船，亞丁灣連接通向蘇伊士運河的紅海航道。