25年搭檔突離世母象悲傷守候數小時不肯走　輕撫道別畫面令人動容

克里米亞流出一段感人的影片，一隻退休的馬戲團大象在其長期表演夥伴突然倒下並去世後，表現出深切悲傷的神情。



這對搭檔名為Jenny和Magda，在俄羅斯一起表演超過25年，最近在克里米亞的Taigan Safari動物園度過退休生活。

Jenny的突然去世讓Magda十分震驚。根據影片，她在第一時間試圖用鼻子輕輕推動Jenny，甚至試圖喚醒她。

報道指，Magda在Jenny的遺體旁守候數小時並不允許獸醫靠近。這一幕展示大象之間深厚的感情，Magda的悲傷讓人心碎。

這對大象在退休之前曾在喀山馬戲團表演，但因為在2021年3月發生的兩單事件而被迫退役。在這些事件中，兩隻大象突然在表演中互相攻擊，造成觀眾恐慌，並傷害他們的訓練師。

這段影片引發許多網民的關注，並再次引發對動物在馬戲團中遭受的待遇的討論。