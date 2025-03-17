埃爾多安與特朗普通話　討論俄烏戰爭等議題並促兩國加強磋商

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的辦公室3月16日表示，埃爾多安與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，討論雙邊關係、結束俄烏戰爭，以及恢復敘利亞穩定等議題。埃爾多安又稱，土耳其和美國作為盟友，應本著團結精神、注重成果和真誠的態度推進夥伴關係，兩國應在區域和全球領域加強磋商。



圖為2025年3月3日，美國總統特朗普（Donald Trump）與台積電董事長魏哲家會面後，共同會見記者。（Reuters）

埃爾多安辦公室的聲明稱，他向特朗普表示 ，土耳其支持對方為結束烏克蘭戰事而採取的「果斷和直接倡議」，土耳其將繼續協助實現「公正和持久的和平」。

聲明又稱，埃爾多安提到共同推動解除對敘利亞制裁的重要性，以恢復地區穩定，及使敘國新政府正常運轉，並支持關係正常化，同時讓敘利亞民眾能重返家園。

圖為2024年10月29日，土耳其101週年國慶，F-16 戰機參與飛行示範。（Getty Images）

此外，埃爾多安期望美國在考慮到土耳其的利益下，採取措施打擊恐怖主義。土耳其並期望，兩國能發展國防工業領域合作，敦促美國結束《以制裁反擊美國敵人法》（CAATSA）的制裁，盡快完成土耳其採購美國F-16戰機的流程，並讓土耳其重返F-35計劃。