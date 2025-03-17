美國驅逐238委內瑞拉人送薩爾瓦多　法院頒禁令未能阻止

中美洲國家薩爾瓦多上月與美國達成協議，同意收容被美國遞解的非法移民和暴力罪犯後，其總統布克爾（Nayib Bukele）於3月16日表示，美國已將238多名涉嫌參與黑幫活動的委內瑞拉籍移民驅逐出境，並已轉往薩爾瓦多一所高度戒備的監獄。不過，聯邦法官雖已頒令，禁止聯邦政府依據一條18世紀法規遞解移民，卻仍未能阻止，因此引起爭議。



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引用18世紀法律 法官禁實施14天

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於14日引用《1798年敵對國家法案》（Alien Enemies Act of 1798）驅逐被指是委內瑞拉黑幫「Tren de Aragua」的成員，指該組織涉及綁架、勒索、有組織犯罪和受僱殺人。華盛頓特區一名聯邦法官已於15日頒令，暫時禁止引用該法規作為驅逐理據14天。

薩爾瓦多總統：班機已經起飛

薩爾瓦多總統布克爾於16日表示，該班載有委內瑞拉籍移民的航機，在美國法官下達禁令前已經起飛，「太晚了」。囚犯已被轉送到恐怖主義監禁中心 (CECOT) 監禁，該座大型監獄可容納多達4萬名囚犯，監禁期限為一年，但可續期。

布克爾和美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）稱，美國同時移交23名薩爾瓦多黑幫「MS-13」 的成員。

監獄被指侵犯人權 每日關在無窗囚室23.5小時

據美聯社報道稱，美國已同意向薩爾瓦多支付600萬美元，以將300名涉嫌「Tren de Aragua」成員監禁一年。英國《每日郵報》報道，該監獄被批評者稱為「人權黑洞」（black hole of human rights），每個囚室都有沒有窗戶，被遞解者將被鎖在擁擠不堪的牢房每天23.5小時，只有30分鐘時間可以到走廊活動。

委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的政府表示，美國使用「不合時宜的」法律驅逐移民，侵犯移民權利。