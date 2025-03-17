北馬其頓夜總會59死155傷　全國哀悼7天

歐洲巴爾幹半島中部國家北馬其頓（North Macedonia）科查尼市（Kocani）一間夜總會周日（16日）凌晨發生火災，59人遇難，155人受傷。據包括路透社、法新社在內傳媒報道，火災可能是舞台上的火花引燃屋頂所致。



北馬其頓政府當天宣布全國哀悼七天，並對全國夜總會、娛樂場所進行緊急安全檢查。

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北馬其頓總理米茨科斯基在社交媒體上對遇難者表示哀悼，並稱這是「沉痛的一天」。

據報道，北馬其頓官員稱，火災中受傷的155人已被送往全國各地的醫院，其中22人情況危急。一些傷勢較重的人被送往其他歐洲國家的醫院。

北馬其頓內務部長托什科夫斯基（Pance Toskovski）稱，火災中受傷的人員中有20多人是未成年人，遇難者中有3人是未成年人。

據報道，大火始於科查尼市的一間夜總會，當時那裏擠滿年輕粉絲，他們正在參加一場演唱會。

現場人士表示，「火災發生在當天上午2點30分左右，舞台上的火花引燃天花板上的泡沫塑料。我聽到一聲爆炸聲，屋頂塌了……我們都衝出去，都朝着一個可以進出的門跑去。」

網上流傳事發現場的影片：

托斯科夫斯基說：「火花濺到由易燃材料製成的天花板上，隨後火勢迅速蔓延至整個舞廳，產生濃煙。」

托斯科夫斯基表示，有關部門正在調查這家夜總會是否有合法的施工許可證。

托斯科夫斯基稱，有20多人因這場火災接受調查，其中15人被警方拘留。疑犯包括樂隊兩名成員、俱樂部老闆及組織者等。

網上流傳事發現場的影片：