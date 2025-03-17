小馬可斯妹妹呼籲調查杜特爾特被捕事件　菲律賓參議院通過提案

菲律賓參議院決定對前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）被捕、並移交國際刑事法院（ICC）的事件，展開正式調查。



法新社報道，總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）胞妹、菲律賓參議員伊梅（Imee Marcos）星期一（3月17日）發布聲明，呼籲對杜特爾特被捕進行緊急調查。她表明，這個問題「已經導致國家陷入嚴重分裂」。

2025年3月11日，菲律賓馬尼拉，圖為杜特爾特被押解至維拉莫爾空軍基地（Villamor Air Base）附近，他當時即將登機前往荷蘭海牙受審。（菲律賓民主人民力量黨 Via Getty）

菲律賓參議院定於星期四（20日）就此事舉行公開聽證會，並邀請高級警察和其他政府官員作證。

伊梅也是菲律賓參議院外交關係委員會主席，同時正以政府候選人的身份，參加5月12日的中期選舉。

2024年7月22日，菲律賓國會參議員伊梅（Imee Marcos）在菲律賓參議院發表國情諮文。（Getty Images）

她強調，調查必須確定逮捕杜特爾特是否遵循正當程序，並確保他的合法權利得到維護和保護。「我們的主權和法律程序的地位，必須保持至高無上。」

國際刑事法院指控杜特爾特在當年的肅毒戰中，犯有反人類謀殺罪行。杜特爾特上周在馬尼拉機場被捕，隨後乘飛機抵達荷蘭鹿特丹機場，移交國際刑事法院羈押。

2024年10月11日，菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）在萬象出席東盟峰會及相關峰會閉幕式。（Reuters）

雖然總統小馬可斯強調，逮捕行動符合法律程序，但伊梅在這個問題上持不同態度。她早前質疑逮捕行動是否明智，並稱「這隻會帶來麻煩」，也表示不能接受對杜特爾特的這種做法。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

