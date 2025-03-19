據報特朗普與普京通話結束　白宮指進展順利　美媒：持續逾90分鐘

俄烏戰火持續逾3年未停，白宮證實美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在3月18日晚通話，社交媒體主管斯卡維諾（Dan Scavino）指二人進展順利。美媒指通話持續至少90分鐘。



路透社報道，白宮指二人由美國東部時間周二上午10時（香港時間周二晚上10時）開始通話，進展順利。美媒全國廣播公司（NBC）指，二人通話持續至少一個半小時。

俄羅斯主權財富基金負責人、普京的親密盟友德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）稱二人今次開啟歷史性的會談，指世界在兩位總統領導下，變得更加安全。

特朗普自上台後試圖斡旋俄烏和平，希望雙方能達成初步停火，並向永久結束戰爭方向邁進。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在通話開始前指，二人將談及烏克蘭問題及恢復美俄關係正常化。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在二人開始通話後說：「球現已在俄羅斯手中，莫斯科應同意在沒有先決條件的情況下停火 30日。」

彭博社（Bloomberg）在二人通話前引述消息人士稱，今次通話主要目標之一希望可以達成30天停火協議。普京還要求特朗普承諾，在美國提議、烏克蘭同意的30日停火期間，暫停所有援烏武器運抵烏克蘭境內。

報道還指，歐洲極不願意同意俄羅斯提出的在停火期間阻止盟友向烏克蘭輸送武器的要求，並表示這項結果將可能導致俄羅斯在停火期間能夠重新武裝，而烏克蘭卻無法這樣做的局面。