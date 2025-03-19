特朗普與普京通話　澤連斯基：支持停攻能源設施冀與特朗普通話

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）在3月18日通話，雙方談及俄烏戰爭、中東局勢與兩國關係。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在通話後指同意對等停攻俄羅斯能源設施，還冀與特朗普討論今次通話的內容細節。



由於美俄領導人通話細節與具體內容仍未可知，澤連斯基在特朗普與普京通話後表示，希望與特朗普進行通話，以詳細了解「俄羅斯向美國提出了甚麼提議，或者美國向俄羅斯提出了甚麼提議。」

澤連斯基還指普京同意停攻烏克蘭基礎能源設施的決議，顯示出俄羅斯尚未準備好結束戰爭，他認為普京的主張與獲得烏克蘭同意、此前基輔與美國在沙特會談中達成的烏克蘭停火30日決議有所出入，並表示普京在事實上拒絕了全面停火的提議。

澤連斯基還批評普京要求外國停止對烏軍事援助與情報支持，並禁止烏克蘭在這30日中動員士兵重整武裝，旨在削弱基輔的戰鬥力，強調基輔的盟友不會同意停止援烏，而沒有烏克蘭參與的俄烏和談不會產生實質性結果，但支持任何能夠實現穩定及公正和平的和平提案。

2025年3月15日，烏克蘭基輔，圖為澤連斯基在俄軍襲擊烏克蘭期間發表講話。（Reuters）

美媒分析，普京在關鍵的戰爭目標上幾乎未作出任何妥協，強調準備好達成長久和平協議，但同時主張必須消除危機根源，即克宮認為的北約東擴以及烏克蘭崛起為親西方的獨立國家。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）亦在會後表示支持烏克蘭，稱若烏克蘭不參與和談，和平就無法實現。澤連斯基還指自己與馬克龍、德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）有過通話。