馬航MH370｜獲批重啟搜尋　馬來西亞稱一經尋獲殘骸就付5.4億

馬來西亞內閣周三（3月19日）正式批准政府與英國海底勘探公司「海洋無限」（Ocean Infinity）簽署搜尋馬航MH370客機的服務協議。雙方同意，只有在成功找到客機的情況下，政府才須支付7000萬美元（約5.4億港元）。



馬來西亞交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）在周三的聲明中說，內閣批准後，交通部將代表馬國政府與「海洋無限」簽署協議。

圖為2019年2月3日，馬航MH370客機失蹤5周年馬來西亞交通部長陸兆福Anthony Loke Siew Fook）在紀念活動上發表講話。（Getty Images）

他說，協議的基本原則是「未找到，不收費」。如果未能發現飛機殘骸，政府無須支付任何費用；若成功找到，則須支付7000萬美元。

他認為，內閣的批准為「海洋無限」繼續進行海底搜索鋪平道路，接下來將在南印度洋約1萬5000平方公里的區域進行MH370的搜尋。他強調，為了MH370機上人員的家屬，政府將全力持續搜尋。

2014年3月8日，載有227名乘客和12名機組人員的馬航MH370客機在從吉隆坡飛往北京途中失聯，至今下落不明。多國展開的搜尋行動於2017年1月17日終止。

圖為2024年3月3日，馬航MH370客機失蹤10周年，民眾在紀念活動上留言。 （Getty Images）

馬國政府於2018年1月批准「海洋無限」公司恢復搜尋，條件是「找到殘骸才付錢」。該公司搜尋90天後未果，並在同年5月底宣布放棄。

本文獲《聯合早報》授權轉載

