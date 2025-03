特朗普與澤連斯基通話　談日前與普京通話　稱正協調俄烏需求

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)3月18日與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)通話,雙方談及日前特朗普與俄羅斯總統普京(Vlamidir Putin,又譯普丁或蒲亭)通話。特朗普指通話目的在於協調俄羅斯與烏克蘭的需求,目前進展順利。



特朗普在旗下社交平台發文,稱與澤連斯基進行一小時通話,期間非常愉快,「內容大部份基於日前自己與普京的通話(Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin)」,「使讓俄烏的需求一致(align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs)」。

圖為特朗普在當地時間2025年3月18日於旗下社交平台發帖,稱與澤連斯基通話交談愉快。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

他還指接下來會讓國務卿魯比奧(Marco Rubio)與國安顧問沃爾茲(Mike Waltz)再做簡報,進一步說明通話細節。

特朗普上月底與訪美的澤連斯基在白宮橢圓形辦公室爆發罵戰,雙方當時不歡而散,原計劃簽署的美烏礦產協議亦未能成事,今次是二人自上次衝突以後的首次通話。