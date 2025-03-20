特朗普與澤連斯基通話　談日前與普京通話　稱正協調俄烏需求

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月18日與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，雙方談及日前特朗普與俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin，又譯普丁或蒲亭）通話。特朗普指通話目的在於協調俄羅斯與烏克蘭的需求，目前進展順利。



特朗普在旗下社交平台發文，稱與澤連斯基進行一小時通話，期間非常愉快，「內容大部份基於日前自己與普京的通話（Much of the discussion was based on the call made yesterday with President Putin）」，「使讓俄烏的需求一致（align both Russia and Ukraine in terms of their requests and needs）」。

圖為特朗普在當地時間2025年3月18日於旗下社交平台發帖，稱與澤連斯基通話交談愉快。（截圖自TruthSocial@realDonaldTrump）

他還指接下來會讓國務卿魯比奧（Marco Rubio）與國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）再做簡報，進一步說明通話細節。

特朗普上月底與訪美的澤連斯基在白宮橢圓形辦公室爆發罵戰，雙方當時不歡而散，原計劃簽署的美烏礦產協議亦未能成事，今次是二人自上次衝突以後的首次通話。