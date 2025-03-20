Ben & Jerry's就CEO被炒控聯合利華　稱批評特朗普等社會使命受阻

美國雪糕製造商Ben & Jerry's公布，其行政總裁Dave Stever已於3月初被母公司聯合利華（Unilever）解除職務。Ben & Jerry's因此3月19日在美國曼哈頓入稟，控告聯合利華違反收購協議。入稟文件指出，聯合利華企圖阻止Ben & Jerry's實踐「社會使命」，即包括抗議加沙戰事、推動多元文化，以及批評美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）等。



圖為2020年6月14日，在華盛頓州西雅圖，Ben & Jerrys 參與「Black Lives Matter」示威活動。（Getty Images）

收購協議允許繼續履行「社會使命」

入稟文件顯示，Dave Stever自1988年入職Ben & Jerry's，從導覽員一路升至2023年出任CEO。聯合利華被指在3月3日，未經獨立董事會批准下撤換Dave Stever。入稟文件稱，此前聯合利華曾多次向Ben & Jerry's施壓，要求停止推動「社會使命」。

該雪糕製造商批評，Dave Stever因參與政治活動而被解僱。而聯合利華於2000年收購Ben & Jerry's時，協議允許該公司繼續履行其「社會使命」並倡導公益事業。

訴訟指出，聯合利華上月單方面下達指示，禁止Ben & Jerry's公開批評特朗普。而該公司原本計劃就最低工資、全民健保、墮胎、氣候變遷問題，對特朗普政府提出嚴厲批評。

圖為2019年9月3日，Ben & Jerry's聯合創始人Ben Cohen（左）和Jerry Greenfield（右）在美國華華盛頓特區宣布推出新口味Justice Remix’d，以反對刑事法律體系中的種族主義。（Getty Images）

阻聲援挺巴學生 禁慶祝「黑人歷史月」

入稟文件又稱，聯合利華高層阻止Ben & Jerry's向巴勒斯坦裔哥倫比亞大學畢業生哈利勒（Mahmoud Khalil）提供支持。哈利勒因在校內發起挺巴示威，近日被特朗普政府拘留。

此外，聯合利華阻止Ben & Jerry's發布慶祝「黑人歷史月」（Black History Month）和反對以色列攻擊加沙的貼文。訴訟指出，聯合利華主席Peter ter Kulve形容事涉反猶太主義，Ben & Jerry's高層認為是錯誤地劃上等號。

圖為2024年9月16日，Ben & Jerry’s 的聯合創辦人 Ben Cohen 和 Jerry Greenfield 在賓夕法尼亞州費城免費派雪糕，為民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）拉票。（Getty Images）

拒向以色列賣雪糕 分歧擴大

據指出，自2021年Ben & Jerry's決定停止在以色列佔領的約旦河西岸銷售雪糕以來，與聯合利華一直存在分歧，被指不符合其價值觀。

Ben & Jerry's於1978年由Ben Cohen和Jerry Greenwood在美國佛蒙特州創立，公司多年來一直標榜肩負社會責任。彭博社報道，公司創辦人正研究從聯合利華手上回購品牌，與真正具有社會意識的投資者合作。

至於聯合利華旗下除了Ben & Jerry's，還擁有其他多個雪糕品牌，包括Magnum、Wall's、Breyers、Talenti、Popsicle和Klondike。