菲副總統薩拉：父杜特爾特自信面對指控 健康有所好轉
撰文：蕭通
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菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）遭移送荷蘭海牙的國際刑事法院（ICC）受審，其長女、現任副總統薩拉（Sara Duterte）於3月23日表示，杜特爾特自信「沒有案件」需要回應，並自信有充足的法律論據。
薩拉表示，前一天曾與79歲的父親見面，他對國際刑事法院（ICC）首次聆訊顯得疲憊和茫然，但健康狀況已有所好轉。薩拉又稱，值得慶幸的是。醫生和護士都把杜特爾特照顧得很好，他對自己的法律論據非常有信心，相關起訴是錯誤的，而且根本沒有理由這麼做。
薩拉此前曾透露，杜特爾特最大的抱怨，是拘留中心供應的食物，他平常習慣吃米飯，但目前是荷蘭當地的食物。
薩拉23日在海牙向數千名群眾發表講話，支持者高喊「把他帶回家」的口號，又指杜特爾特是被「綁架」到海牙受審。
杜特爾特因總統任內發起「禁毒戰爭」，被ICC指控戰爭罪、反人類罪與種族滅絕罪，3月12日由菲律賓當局送抵荷蘭。
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