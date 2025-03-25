特朗普嫌肖像畫太醜後　州議會終「跪底」同意撤下

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月24日於社交媒體發文，要求科羅拉多州（Colorado）州議會撤下其肖像畫，批評畫作故意扭曲其容貌，醜化其形象。美媒同日報道，由州議會民主黨和共和黨領導人組成的委員會已簽署了一封信，下令撤下該肖像畫。民主黨人在信中表示，既然共和黨願意花時間和金錢來決定在州議會大廈懸掛哪張特朗普肖像，那他們將順從後者的安排。



美聯社報道，在特朗普於社交媒體Truth Social發表上述言論後，科羅拉多州參議院共和黨領袖倫丁（Paul Lundeen）表示，他已要求州議會把該肖像畫取下，換成一幅展現特朗普「當代形象」的畫作。

圖為2025年3月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）會見記者。（Reuters）

科羅拉多州眾議院民主黨人則在信中表示，應共和黨領袖的要求，他們已同意將該畫作撤下。

科羅拉多州共和黨人此前透過眾籌網站GoFundMe，籌集了1萬多美元來委託畫家創作這幅油畫，該畫於2019年揭幕。

圖為美國總統特朗普（Donald Trump）在科羅拉多州（Colorado）州議會的肖像畫。（X@krassenstein）

該肖像畫的作者博德曼（Sarah Boardman）當年曾表示，最重要的一點是，她為該州議會創作的前總統奧巴馬（Barack Obama）及特朗普肖像畫看起來必須呈現非政治的感覺。

州議會內，前總統奧巴馬（Barack Obama）的肖像畫掛在特朗普肖像畫旁邊，前者也是出自博德曼之手：

圖為美國總統特朗普（Donald Trump，右）及前總統奧巴馬（Barack Obama）在科羅拉多州（Colorado）州議會的肖像畫。（X@TropicalVertic1）

她當時稱：「（事件）總是會有異議，所以取悅一個群體總會激怒另一個群體。我認為，（呈現）中立、深思熟慮、不衝突的肖像畫可以讓每個人都在自己的時間得出自己的結論。」