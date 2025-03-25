以色列防長威脅哈馬斯釋放人質　否則進一步佔領加沙消滅哈馬斯

以色列國防部長卡茨（Israel Katz）周二（3月25日）說，如果哈馬斯繼續拒絕釋放剩餘的人質，以色列將佔領加沙地帶更多領土，並戰鬥至哈馬斯被消滅為止。



路透社報道，卡茨在以色列媒體發布的一段影片中說：「如果哈馬斯繼續頑固不化，他們將付出的代價也會愈來愈高。我們會奪取領土，消滅武裝分子和恐怖基礎設施，直到哈馬斯完全投降。」

以色列和哈馬斯1月19日達成脆弱的停火協議，後未能就延長協議的條款達成一致。以色列於3月18日重啟對加沙的空戰和地面戰爭。

以色列軍方上周說，部隊已開始在加沙中部和南部進行有針對性的地面行動。以色列總理內坦亞胡說，目標是迫使哈馬斯釋放剩餘的人質。

哈馬斯仍扣押59名人質，據信其中24人還活着。

加沙衛生部說，以色列對加沙發動的軍事攻勢已造成5萬多名巴勒斯坦人死亡。

本文獲《聯合早報》授權轉載

