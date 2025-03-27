巴西最高法院下令審查前總統博爾索納羅涉政變案 或面臨12年監禁
撰文：官祿倡
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被指涉嫌策動政變的巴西前總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在去年2月受到調查，並在上月受控五宗罪。巴西最高法院周三（3月26日）裁定將對他以及七名盟友的案件進行審判，預料將在年內進行，如若罪成，他或將面臨12年至40年的監禁。
路透社報道，法官認為，現年70歲的博爾索納羅涉嫌使用暴力推翻選舉，還播放一段現總統盧拉（Lula da Silva）在去年1月就職後，有博爾索納羅的支持者衝擊政府大樓的影片。警方在當時拘捕1500人，部份建築遭到搶劫。
博爾索納羅在2019年至2022年擔任巴西總統，他被指在2022年選舉落敗後，為擔任總統串謀33人企圖政變，還在上月受控五宗罪。博爾索納羅予以否認，還聲稱自己受到政治迫害。
巴西高等法院此前裁決博爾索納羅涉嫌破壞選舉，在2030年前不得競選國家公職，但他仍主張參加明年的巴西總統大選。
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