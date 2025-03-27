特朗普預告4月2日關稅舉措　宣布屆時加徵進口汽車25%關稅

早前指將在4月2日對全球國家的加徵對等關稅的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（3月26日）預告部份細節，稱屆時將永久對進口汽車加徵25%關稅。



特朗普在白宮橢圓形辦公室中發表講話，將對「所有未在美國製造的汽車徵收25%的關稅（We will do 25% on all cars not made in USA）」，他預料這將吸引其他國家來到美國投資建設工廠，強調命令會繼續推動美國汽車業發展。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室中發表講話。（Reuters）

特朗普講話期間形容「汽車關稅是永久性的（auto tariffs are permanent）」，他還補充，若企業在美國製造汽車，則無需繳納關稅；若汽車零件是在美國生產、但整輛車不是，那麼這些零件將不受關稅影響。特朗普還稱，屆時美國將會對木材和藥物徵收關稅。

他看好這項將在4月2日簽署、並在4月3日正式實行的行政命令，稱預料關稅將在每年為美國帶來超過1000億美元（約7776億港元）的額外收入。

特朗普早前指，他將4月2日稱為「解放日」（Liberation Day），而他今次預告的汽車關稅為當中的一部份。特朗普周三形容，旗下政府屆時會對實施的對等關稅計劃，採取更加「寬鬆的態度（make it very lenient）」，而「這些承受關稅的國家會感到驚喜（ they’ll be pleasantly surprised）」。

指或對華稍降關稅 憂Tesla生意受損

特朗普盟友、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下電動車品牌特斯拉（Tesla）在中國建有多家工廠，按照特朗普預告的關稅細節，這些在中國生產的特斯拉電動車運抵美國後，預料將對此加徵25%的關稅。

特朗普談及此事指，有可能對華稍微降低關稅，因「汽車關稅對特斯拉而言並無太大好處（auto tariffs net neutral of maybe good for tesla）」。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱自4月2日起將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

白宮：汽車關稅適用私家車、輕型貨車等 但免對USMCA協議下產品徵稅

白宮新聞副發言人Harrison Fields在特朗普講話後在社交平台發布汽車關稅細節，指關稅適用於私家車、輕型貨車等，以及包括引擎、變速箱等在內的主要汽車零件，但在必要條件下，汽車關稅範圍還將擴大至其他零件。

白宮刊登的公報指出，特朗普對整輛汽車加徵的25%關稅將在4月3日凌晨實行，不過對汽車零件加徵的關稅則在《聯邦公報》中指定日期下進行，但最晚不會遲於今年的5月3日。

特朗普上月底威脅對墨西哥與加拿大加徵25%關稅，對進口汽車產品做出加徵關稅決定。白宮解釋，在美國海關及邊境保衛局（CBP）與美國商務部進行協商並建立徵關稅機制前，《美墨加協定（USMCA）》下的汽車零件將豁免今次特朗普提出的關稅。

特朗普在預告部份關稅細節前參加白宮的女性歷史月（Women's History Month）活動，他稱讚並感謝女性付出，還點名表揚內閣中多位女性成員。