韓國山火增至27人死　火場面積擴至逾3.6萬公頃　創25年來新高

韓國東南部慶尚北道北部地區山火持續蔓延，截至3月27日，山火已導致27人死亡、32人受傷，火場面積擴展3.6萬公頃，創下自2000年以來的歷史新高。



韓聯社報道，韓國中央災難安全對策本部稱，截至周四上午6時，慶尚北道有22人遇難、3人重傷、16人輕傷；慶尚南道有4人死亡、9人受傷；蔚山市有2人受輕傷。中央災難安全對策本部之後表示，截至下午4時，慶尚北道義城郡新增1人死亡、2人受傷。

當局稱，截至周四上午5時，共計逾3.7萬人因山火而緊急疏散，其中約2萬人已返家，有1.67萬人仍留在避難地點。

2025年3月26日，韓國東南部慶尚北道北部地區山火持續蔓延，一名男子站在安東市的一條道路上，目睹山火肆虐的過程。（Reuters）

據統計目前的火場面積已創下歷史新高，超過2000年東海岸森林的火災規模，當年山火的火場面積僅達到2.38萬公頃。

韓國山火：2025年3月26日，韓國東南部慶尚北道北部地區山火持續蔓延，一名英陽郡的居民用手機拍下山火肆虐的過程。（Reuters）

報道稱，滅火程度仍未取得顯著進展，除了蔚州郡彥陽邑和金海市的滅火工作已結束外，其他地方的火災撲滅率仍未超過80%。