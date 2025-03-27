歐洲領導人籲施壓俄羅斯推動和平　英法擬聯合派員赴烏加強軍隊

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）說，歐洲領導人一致認為在莫斯科停止對烏克蘭的戰爭之前，不應解除對俄羅斯的制裁，而應加大制裁力度。



法新社報道，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）周四（3月27日）說，他將與施紀賢共同領導「志願者聯盟」（coalition of willing），其中法英聯合代表團將赴烏克蘭，致力於加強烏克蘭軍隊，他還補充，歐洲各方目前尚未就派維和部隊進駐基輔達成一致，認為無必要繼續推動這一提案落實。

2025年3月27日，法國巴黎，圖為馬克龍在會議後發表講話。（Reuters）

馬克龍還表示，法英代表團將開始就部署這支部隊的地點進行談判，而法英代表團將在未來幾天前往烏克蘭進行會談。

施紀賢在記者會上說：「很明顯，現在不是解除制裁的時候，而我們討論的是如何加大制裁力度，以支持美國讓俄羅斯坐到談判桌前。」

施紀賢說，他「決心」看到烏克蘭「通過實力實現和平」，並告訴澤連斯基，烏克蘭「會得到我們的全力支持，無論需要多長時間」。

他也指責俄羅斯「試圖拖延」尋求烏克蘭和平的努力。

歐洲尋求在停火後支持烏克蘭之際，施紀賢說：「我們討論確保和平的計劃，包括自願聯盟，以及無論是在空中、陸地還是海上的軍事和作戰計劃。」

馬克龍也說，烏克蘭盟友已同意繼續向俄羅斯及影子油輪船隊施壓，俄羅斯利用這些油輪船隊運送石油出口，規避國際制裁。

他說，俄羅斯遭凍結的2300億歐元（約1.9萬億港元）資產可作為和平協議的一部份，用於未來的重建資金。

2025年3月27日，法國巴黎，圖為澤連斯基與施紀賢在會議開始前會面。（Reuters）

在另一場記者會上，德國候任總理默茨（Friedrich Merz）說：「只要和平還沒有真正實現，結束制裁就沒有意義，不幸的是，我們距離和平還有很長的路要走。」

約30名領導人周四在巴黎與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會談，旨在探討如何加強基輔的立場，並評估在與俄羅斯達成和平協議時，各方能夠發揮的作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載

