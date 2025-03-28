緬甸大地震傷亡慘重　紅十字會：啟動緊急行動中心　人道救援展開

緬甸中部3月28日發生強烈地震，震央鄰近第二大城市曼德勒，緬甸軍政府已經宣布6個地區進入緊急狀態。地震造成多幢建築物、橋樑、大學和佛塔倒塌，道路亦受損壞。泰國曼谷亦有強烈震感，有施工中的高樓整座倒塌，導致多人傷亡。

香港紅十字會早幾天正在緬甸勃固地區派發物資予受去年水災影響的家庭，亦被突發地震中斷今日的派發工作。



2025年3月28日，緬甸曼德勒，強烈地震過後，一棟倒塌建築物壓在馬路上。（Reuters）

緬甸紅十字會已經在當地啟動緊急行動中心，派員支援當地緊急救援工作。

當地團隊亦正盤點預先儲備的救援物資，包括毛毯、防水布及衛生包，隨時支援受災家庭。

2025年3月28日緬甸發生大地震，圖為緬甸曼德勒一個倒塌的寺廟，現場滿是瓦礫（Social Media /via REUTERS）

緬甸紅十字會稱會繼續與各方保持聯繫，密切留意災情發展，並計劃下一步行動。

香港紅十字會現正提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因是次地震而失去聯絡的家人。如欲查詢緊急尋人服務，可透過以下方法與香港紅十字會聯絡：

電郵： emertracing@redcross.org.hk

電話：2507 7135（辦公時間為星期一至五上午 9時至下午 5時 15分；非辦公時間請留言，負責職員會盡快回覆

傳真： 3103 4010

網址：https://www.redcross.org.hk/tc/tracing_service/emergency_tracing_introduction.html

受災人士極需支援，你的支持可為他們帶來希望：https://redsquare.redcross.org.hk/zh-hant/service_projects/detail/41/