芬蘭總統開展「高爾夫球外交」　訪海湖莊園與特朗普開波

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)愛好打高爾夫球為大眾熟知,日本已故前首相安倍晉三曾與他共同打球拉近私交。特朗普周六(3月29日)表示,已同到達海湖莊園進行非正式訪問的芬蘭總統斯圖布(Alexander Stubb)一同切磋球技,稱斯圖布球技出色,還指席間有同他討論兩國關係與貿易問題。



特朗普在旗下社交平台發文指,斯圖布今次來訪旨在期待發展美芬關係,包括「為美國購買和開發大量急需的破冰船,為兩國乃至全世界帶來和平與國際安全(the purchase and development of a large number of badly needed Icebreakers for the U. S., delivering Peace and International Security for our Countries, and the World)」。

2025年3月29日,美國佛羅里達州,圖為特朗普與斯圖布在海湖莊園打高爾夫球。(截圖自TruthSocial@realDonaldTrump)

特朗普早前揚言奪取格陵蘭島,還意圖購買更多破冰船提升美國實力,預料他今次同斯圖洽談購買芬蘭船隻。

芬蘭總統辦公室指,斯圖布此行還與特朗普討論外交議題,包括俄烏局勢。

他文中還談及今次比賽還有高球界的傳奇球星皮亞(Gary Player)、共和黨參議員格雷厄姆(Lindsey Graham)與共和黨籍眾議員高迪(Trey Gowdy)出席。