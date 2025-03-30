芬蘭總統開展「高爾夫球外交」 訪海湖莊園與特朗普開波
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）愛好打高爾夫球為大眾熟知，日本已故前首相安倍晉三曾與他共同打球拉近私交。特朗普周六（3月29日）表示，已同到達海湖莊園進行非正式訪問的芬蘭總統斯圖布（Alexander Stubb）一同切磋球技，稱斯圖布球技出色，還指席間有同他討論兩國關係與貿易問題。
特朗普在旗下社交平台發文指，斯圖布今次來訪旨在期待發展美芬關係，包括「為美國購買和開發大量急需的破冰船，為兩國乃至全世界帶來和平與國際安全（the purchase and development of a large number of badly needed Icebreakers for the U. S., delivering Peace and International Security for our Countries, and the World）」。
特朗普早前揚言奪取格陵蘭島，還意圖購買更多破冰船提升美國實力，預料他今次同斯圖洽談購買芬蘭船隻。
芬蘭總統辦公室指，斯圖布此行還與特朗普討論外交議題，包括俄烏局勢。
他文中還談及今次比賽還有高球界的傳奇球星皮亞（Gary Player）、共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）與共和黨籍眾議員高迪（Trey Gowdy）出席。
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