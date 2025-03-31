緬甸強震後餘波：泰國曼谷數幢高樓晃動　居民們緊急撤離

緬甸中部3月28日發生7.9級大地震，泰國也大受影響。泰國氣象部門周一（31日）對曼谷居民發出警告，提醒他們注意，身處高樓中時可能會遭遇餘震。這一警告是在緬甸最近發生餘震的背景下所發布，緬甸餘震引發曼谷多座高層建築內的震感，許多在高樓工作的居民感到不安。



上午10時左右，由於有住戶報案稱感受到搖晃，數幢高層建築被緊急撤離。具體撤離的地點包括昌旺塔政府綜合大樓、泰國皇家武裝部隊大樓、刑事法院大樓以及社會保障辦公室大樓等。這些高樓的住戶和工作人員在感受到震感後，立即通知安全人員，並引發大規模的撤離行動。

在緊急撤離後，泰國氣象局隨即進行評估，確認此次餘震對泰國的影響非常輕微，並未造成實質性損害。儘管如此，氣象局仍建議曼谷居民保持警覺，特別是在高層建築內工作或生活的人。

這一事件源於上週的地震，它在緬甸造成重大人員傷亡和財產損失，特別是在曼德勒、內比都和薩卡英等地。緬甸的地震造成的破壞讓人心惶惶，隨着餘震的不斷發生，當地居民的恐慌情緒仍在持續，尤其是在曼谷這樣的城市，任何震動都可能引發人們的警覺和擔憂。