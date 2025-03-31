緬甸地震｜救援黃金72小時結束　營救工作進行困難

緬甸中部於當地時間周五（3月28日）下午12時50分（香港時間周五下午14時20分）發生7.9級大地震，其中中部城市曼德勒受災嚴重。截至香港時間周一下午14時20分，救援的「黃金72小時」已經結束。據外媒報道，災後的救援工作進行得十分困難，因為天氣炎熱、地震導致災區的各種建築受到了不同程度的損壞。



法媒報道，地震導致曼德勒的建築物倒塌、橋樑坍塌、道路彎曲，不利於搜尋倖存者。且氣溫預計將達到攝氏40度左右。據報道，街上瀰漫着遇難者屍體腐爛的臭味。這進一步阻礙了救援工作，不僅令救援人員精疲力盡，腐爛的屍體也不利於確認死者身份。

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周日晚上，曼德勒一棟公寓大樓倒塌，一名孕婦被困在廢墟之下。救援人員將其大腿進行截肢後，才將其從55小時的掩埋中解救出來。可惜孕婦最終還是因失血過多而離世。

該市預計將在周一為數百名受害者舉行葬禮。