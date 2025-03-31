性朝貢風波　調查報告認定中居正廣性侵　富士用主播與夥伴打關係

日本男星、SMAP前隊長中居正廣2024年底捲入性侵醜聞，日媒指事件涉及富士電視台旗下女員工，該電視台陷入「性朝貢」風波，富士電視台3月31日公開第三方委員會調查報告，委員會認定中居正廣性侵，並認定富士電視台為與主要合作夥伴打好關係，在聚會中利用年輕女主播和員工。



圖為中居正廣，他在2025年1月23日宣告退出演藝圈（instagram@kinsuma18_tbs）

共同網報道，根據調查報告，第三方委員會認定圍繞中居正廣的桃色糾紛是性侵，嚴厲指富士電視台的應對「缺乏救濟受害者的意識」。

報告又認定富士電視台為了與主要合作方構築良好關係，在聚會中利用年輕女主播和員工。報告還指背後原因在於「富士對騷擾採取寬容態度的企業風氣」。

富士電視台1月27日召開記者會，高層鞠躬道歉，包括社長港浩一（左二）、董事長嘉納修治（右二），兩人也已經辭職（Reuters）

這次事件始於中居正廣2024年12月被日媒《週刊雜誌》爆料，指他與富士電視台女主播發生「桃色糾紛」，為此支付9000萬日圓和解，雙方簽署保密協定不對外公開，不過部份消息依然走漏曝光，有日媒指是性侵事件。中居正廣1月23日宣告退出演藝圈。

根據最新報告書，中居正廣最初相約女子A一起吃晚餐，表示會邀請其他人，予人會邀請富士電視台員工、節目成員的印象，女子A於是答應，但之後中居正廣改稱沒有其他人願意來，也沒有適合餐廳，最後變成讓女子A到自己家中晚餐，女子A怕影響工作，選擇赴約。報告指「總而言之，中居正廣其實沒有邀請任何其他人共進晚餐，他甚至沒有找餐廳。 」

報告又指「中居正廣與該女子之間存在壓倒性的力量差距。考慮到這一點，可以說經過上述對話後，該女子在心理上被剝奪任何逃脫的途徑。」

報告認為中居正廣與該女子之間的糾紛「可以認定為工作延伸而發生的性暴力」，又批評電視台在「糾紛」發生後的應對措施，指高層站在中居正廣一方，允許其繼續出演節目，且剝奪女子原本想重返的工作，採取看來對中居正廣有利的行動，構成二次傷害。

2011年9月15日，圖為中居正廣在北京開始演唱會前會見傳媒。（Getty）

爆出風波後，富士電視台被指長年安排女主播「性朝貢」，多家企業撤走廣告，營運陷入危機狀態。

富士電視台社長港浩一、董事長嘉納修治在1月公布辭職。