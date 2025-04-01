曼谷大樓倒塌｜救援人員掃描器搜索　發現70處疑似生還者跡象

緬甸中部3月28日發生大地震，泰國也大受影響。目前震後黃金72小時已過，但泰國仍有74人失蹤。當地救援志願團體義德善堂（Ruamkatanyu Foundation）4月1日稱，在使用美國軍方提供的傳感器掃描後發現，曼谷興建中倒塌的審計署辦公大樓廢墟深處，疑有70處可能失蹤人口的跡象。



據《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，潛在生還者跡象在大樓17至21層之間被發現，地震發生時大多失蹤者都在這幾層工作。曼谷副市長卡莫維（Tavida Kamolvej）表示，目前還不清楚是否所有70處標記都有人失蹤。她說，大樓地震時是「班戟式」崩塌，因此無法確認每個人具體在哪一層。

救援人員也表示，這座30層高的坍塌大樓地震時正處修建中，因此沒有完整的建築藍圖，並且墻壁厚重導致挖掘十分困難。因震後坍塌地點仍不安全，無法使用重型挖掘設備，救援人員需手動清除廢墟碎片，導致救援進度較慢。