美國參議員拉布演講25小時全程無去廁所　狠批特朗普近百日施政

從美國東部時間3月31日晚7時到4月1日晚8時，美國新澤西州民主黨籍聯邦參議員布克（Cory Booker）在參議院發表了一個持續25個小時05分的「馬拉松式」演講，他希望以此來表達民主黨人對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）一系列政策的抵制。



↓ 《時代》雜誌報道指布克始終以站姿發表演說，期間未有去廁所（refraining from bathroom breaks），僅靠同僚向自己拋出問題做質詢的間隙暫歇 ↓

「現在不是美國的正常時期。」布克在演講開始時說，只要身體狀況允許，他會一直發言。之後，在民主黨同事提問以讓他短暫休息的協助下，布克將他的演講持續到了當地時間4月1日晚上7時19分，打破了已故國會參議員瑟蒙德（Strom Thurmond）在1957年保持的24時18分的參議院最長演講紀錄。

2025年4月1日，美國華盛頓，圖為受特朗普提名為參謀長聯席會議委員會主席的將軍John Daniel Caine出席聽證會。（Reuters）

美聯社4月2日評價稱，這是一次非凡的耐力展示，民主黨人試圖向他們沮喪的支持者表明，他們正在盡一切可能對抗特朗普的議程。美國「政客」新聞網指出，布克的「馬拉松式」演講正值參議院共和黨人計劃進一步推進特朗普「大而美麗的法案」之時，該法案將把減稅與邊境、能源和國防政策合併。

美媒4月1日稱，雖然布克的演講不是一個在議會中為拖延表決而進行的「拉布」（filibuster，即冗長演說），只是象徵性譴責，但該演講事實上推遲了參議院的立法議程。

在他的講話中，布克警告美國「正處於危機之中」，他對特朗普盟友的馬斯克依照特朗普指示下領導的改革聯邦政府的努力進行了數小時的抱怨，還列舉了特朗普行政命令的影響，重點抨擊了醫療保健、教育、移民和國家安全等政府議程。

「他（特朗普）一次又一次地違背承諾，做一些令人髮指的事情，比如讓人們從美國街頭消失。」布克在演講進行到17個小時的時候反問道，「我們看到發生了什麼嗎？」

布克還閱讀了一些選民來信，稱一位作家對特朗普吞併格陵蘭島和加拿大的言論以及「迫在眉睫的憲法危機」感到震驚。布克呼籲美國人組成廣泛的聯盟站出來對抗特朗普政府。

為了不讓主持會議的官員繼續處理參議院事務，民主黨人不能讓布克休息、坐下或者使用洗手間。於是，他們通過向布克提問的方式讓他短暫休息。提問後布克迅速回答，以行動表示他不會停止演講。目前尚不清楚演講過程中，布克有沒有吃任何東西，他講台前的桌子上只放着兩杯水。

布克是新澤西州紐瓦克的前市長，於2013年加入參議院。在2020年競選總統時，他提出了以團結和政治治癒為中心的信息，但未能吸引到大多數選民。

據美國《國會山報》報道，布克超25個小時的演說在Tiktok上贏得了3.5億點讚。美國《華爾街日報》稱，布克的演講在電視上引起了廣泛的關注，並在Tiktok上被剪成短片段播放。許多民主黨人在2024年總統競選失利後都在努力尋找能引起選民共鳴的信息和策略，像加州州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）就已推出了播客，試圖接觸到更年輕、意識形態更多元化的聽眾。

但布克的演講對白宮幾乎沒有產生任何影響。白宮發言人Harrison Fields在一份聲明中稱：「他什麼時候會意識到自己不是斯巴達克斯（反抗精神的代表）——他是個惡搞者？」《紐約時報》發現，布克發表演講的時候，馬斯克在社交媒體平台X上一直活躍到深夜，但沒有提及布克。特朗普也沒有在其自創的社交媒體平台「真相社交」（Truth Social）上發表關於布克的評論。

在美國國會大廈，布克受到了民主黨同事和工作人員的歡呼。參議院少數派領袖舒默（Chuck Schumer）用「絕技」來評價布克的演說。舒默表示，這不僅僅是他花了多少時間，有多大的力量，而在於他控訴這個糟糕的政府的才華，「他（這個政府）正在摧毀我們的民主，從勞動人民那裏奪走了太多東西」。

《華爾街日報》注意到，當布克進入抗議的最後幾個小時的時候，他的聲音明顯嘶啞，不時停下來，用一塊白手帕擦擦額頭。包括眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）在內的一大批眾議院民主黨人也在參議院前停下來聆聽布克的演講。

傑弗里斯是國會中第一位進入參議院會議廳觀看布克演講的黑人政黨領袖，他稱這是「一個令人難以置信的強大時刻」，因為他打破了種族隔離主義者的紀錄，並且正在「為維護美國的生活方式和我們的民主而戰」。

2025年4月1日，美國華盛頓，圖為布克在國會發表逾25個小時的演說。（U.S. Senate TV Via Reuters）

之前保持參議院最長演講記錄的瑟蒙德，當時他演說的話題是關於抵制1957年《民權法》的通過，為種族隔離而辯護。

弗吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）指着瑟蒙德的演講說道，「拉布」有這種負面含義，但布克「可能正在努力永遠拯救和復興這一傳統」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

