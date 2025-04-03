特朗普公布對等關稅　墨加兩國未受影響　惟仍受制於其他關稅措施

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）現身白宮玫瑰園宣布對等關稅計劃，加拿大及墨西哥未受影響，惟仍受制於進口汽車關稅等措施。



路透社報道，特朗普先前以在遏制移民和走私芬太尼問題方面做得不夠好為由，對墨西哥和加拿大徵收25%關稅，但後來對符合《美墨加協議》（USMCA）規定的商品推出豁免規定。

白宮釋出的事實清單文件顯示，由於於上述針對加拿大和墨西哥措施仍然有效，因此兩國不受對等關稅的影響。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在公布對等關稅內容期間，舉起一份寫着「對外貿易壁壘」的文件。（Reuters）

這意味着，符合《美墨加協議》貿易協定的墨西哥和加拿大出口商品將基本上免徵關稅。如果先前因移民和走私芬太尼問題而徵收關稅的命令被終止，符合《美墨加協議》商品將繼續享受免關稅待遇，而不符合的商品將被徵收12%對等關稅。

不過，加拿大及墨西哥仍須支付其他早前已經公布的關稅，包括今日稍後生效的進口汽車關稅及已生效的鋼鋁關稅。

加拿大揚言反制 墨西哥事前稱不會實施同等關稅報復

報道引述分析師稱，加墨兩國似乎已避免了最壞的情況。加拿大商會主席萊恩（Candace Laing）在一份聲明中表示，希望美國與加拿大，最終能實現長期夥伴關係。

不過，加拿大總理卡尼（Mark Carney）仍然表示計劃採取反制措施，他表示：「我們將採取反制措施對抗這些關稅，我們將保護我們的工人，我們將打造七國集團（G7）中最強大的經濟體。」

左圖：2025年3月27日，卡尼在渥太華出席記者會時發表講話。（Reuters）右圖：2025年3月27日，欣鮑姆在墨西哥城出席記者會時發表講話。（Reuters）

墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）則於特朗普公布關稅前透露，該國不會因美國徵收關稅而對前者徵同等關稅（tit-for-tat tariffs），稍後時間將公布一項強化經濟計劃。