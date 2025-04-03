特朗普宣布對等關稅　財長籲各國勿報復　否則事態會升級

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日現身白宮向全球185個國家及地區宣布對等關稅計劃。他表示，美國將對所有進口貨品徵收10%的最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅。前者將於5日凌晨12時後生效，後者則將於9日凌晨12時後生效。財長貝森特（Scott Bessent）同日警告各國勿向美國展開報復，否則事態只會升級。



美國總統特朗普向全球185個國家開徵對等關稅，具體關稅稅率如下：

在特朗普宣布開徵對等關稅之際，財長貝森特同日接受美國媒體訪問時表示：「各國都應該冷靜應對事態，不要立即向美國展開報復（retaliate）。因為如果你選擇報復，事態只會升級（escalation）。」

貝森特強調：「現時的情況不一定會導致貿易戰（trade war），事態走向視乎各國之後的應對。」

2025年3月13日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在步入華盛頓白宮前向記者發表講話。（Reuters）

貝森特向記者指出：「作為經濟歷史學教授，他認為美國作為貿易逆差國（deficit country）擁有優勢，而貿易夥伴國作為順差國（surplus country）在任何貿易戰升級局面中處於劣勢。貝森特提醒各國，就對等關稅魯莽應對不是明智之舉。