TikTok「不賣就禁」寬限期將屆滿　萬斯：買家人選會有決定

TikTok「不賣就禁」法令的寬限期，將於4月5日屆滿。美國高層官員4月2日曾開會討論該公司賣盤問題，美國副總統萬斯（JD Vance）於3日表示，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的政府會在之前決定TikTok的美國買家。



圖為2025年2月11日，美國副總統萬斯（JD Vance）在法國巴黎大皇宮舉行的AI峰會上發表演講。（Reuters）

萬斯接受霍士新聞（Fox News）採訪時表示，買家人選會在限期屆滿前發布，稱目前進展良好，將繼續努力。「我們還有幾天的時間繼續努力，敲定一些事情，當然，我們將讓總統宣布我們的最終決定」。

路透社指出，TikTok的競標者眾多，包括Amazon及OnlyFans創辦人Tim Stokely主導的財團，是最新加入爭奪戰的成員。

白宮發言人萊維特（ Karoline Leavitt）表示，任何決定都將由特朗普發布，稱他希望能達成協議，但如果有必要會延長寬限時間。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）