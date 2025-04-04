內塔尼亞胡晤歐爾班　同與特朗普通話談匈牙利退出ICC

匈牙利無視國際刑事法院（ICC）去年對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出逮捕令，仍邀請對方訪問，並於4月3日宣布退出ICC。內塔尼亞胡同日抵達布達佩斯， 稱讚匈牙利的決定「大膽而有原則」。其辦公室又表示，他和匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）曾與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，討論匈牙利退出ICC的決定，並討論下一步措施。



歐爾班（Viktor Orban）與內塔尼亞胡會面後舉行記者會，稱ICC不再是一公正、有法治的法庭，而是一個政治法庭。從其針對以色列的做法來看，這一點變得最為明顯。

內塔尼亞胡：匈牙利的決定「大膽而有原則」

內塔尼亞胡向歐爾班讚揚，匈牙利在歐盟、聯合國均與以色列同一陣線，並在應對ICC採取了大膽而有原則的立場。他又稱，所有民主國家都必須站起來，反對這個「腐敗的組織」。

ICC東道國荷蘭的外交大臣外交大臣Caspar Veldkamp表示，匈牙利退出ICC約需一年時間，在此之前，匈牙利仍必須履行其義務。

自去年11月遭ICC發布逮捕令以來，這是內塔尼亞胡第二次出國訪問，對上一次為今2月曾訪問美國華府。