尹錫悅彈劾案今宣判　支持、反對者通宵集會　警啟最高級工作響應

韓國總統尹錫悅2024年12月遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時（香港時間4日早上10時）將宣布裁決，決定尹錫悅去留。警方嚴陣以待，於當日凌晨12時起向全國警察廳發佈最高級別的工作響應「甲號非常令」，進入緊急工作狀態。與此同時，支持彈劾與反對彈劾則從昨晚開始在首爾各地通宵集會。



韓聯社4日報道，韓國警方的警戒級別分三級，各級分別可動員100%、50%和30%的可用警力。當進入最高級響應狀態後，警員的休假將受到限制，指揮官和參謀也必須在崗，並確保緊急聯絡暢通。

韓國總統尹錫悅周六（8日）從首爾拘留所獲釋後回到官邸。（Reuters）

警方4日將在全國各地部署338個機動隊、約2萬多名警員，另在首爾部署210個機動隊、約1.4萬名警員。

警方除了在光化門、總統官邸等主要區域集中部署警力外，還將集結大規模人潮的地帶劃為「加強防範特別犯罪區」，安排高級指揮人員維持治安，並在相關地區部署1500多名警員。另外，警方已對憲法法院方圓150米的區域「清場」，全面禁止示威遊行。

報道提到，一直呼籲彈劾尹錫烈的組織和工會從3日晚上9時30分起在首爾安國站6號出口附近舉行通宵集會，他們計劃集會至審判一刻，並在現場觀看審判判決的現場直播。

韓國憲法法院將於2025年4月4日就總統尹錫悅彈劾案進行判決，有支持彈劾的民眾在首爾自3日晚開始通宵集會。（X@ekctu）

警方估計有約3000人支持彈劾的民眾參與，民眾在集會高呼「8比0全票通過（彈劾）」、「彈劾尹錫悅，推進社會大改革」等口號。

另一方面，反對彈劾的團體於3日晚結束在安國站附近的集會，並轉移到光化門附近地點舉行通宵集會。

警方估計，約有300名民眾將參與了集會，參與者預計將於4日上午10時前再移師總統官邸。