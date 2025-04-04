尹錫悅彈劾案宣判　法院通過罷免｜最新

韓國總統尹錫悅2024年12月遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時（香港時間4日早上10時）將宣布裁決，決定尹錫悅去留。警方嚴陣以待，於當日凌晨12時起向全國警察廳發佈最高級別的工作響應「甲號非常令」，進入緊急工作狀態。與此同時，支持彈劾與反對彈劾則從昨晚開始在首爾各地通宵集會。本文會持續更新有關報道。



［10:23］憲法法院一致通過罷免尹錫悅。

［10:19］憲法法院指尹錫悅的行為超越憲法賦予的權力。

［10:17］憲法法院認為，尹錫悅實施戒嚴，屬干預司法獨立，以及侵犯民眾基本權利，嚴重損害當地民主穩定。

［10:15］憲法法院：尹錫悅的戒嚴令侵犯國會權利，而調動軍隊到國會參與戒嚴亦損害他作為三軍總司令的責任。

［10:13］憲法法院法官稱，尹錫悅沒有遵從實施戒嚴的程序。

［10:10］憲法法院法官指，很難以在野黨的行動當成國家嚴重危機及作為尹錫悅宣布戒嚴法的理由。

［10:07］憲法法院法官表示，彈劾案中撤回叛亂罪指控屬有效。

［10:04］法院指，彈劾案程序上合理。

［10:00］韓國憲法法院開庭。

［09:23］暫代總統職務的總統韓悳洙已取消原定的行程，而是留在首爾政府大樓內等候結果。

［09:19］尹錫悅彈劾案宣判在即，國會提升警戒級別。截至當地時間早上8時，警方在國會附近部署約1500名防暴警察，國會大樓大門外泊滿警方車輛，各出入口亦加強檢查人員身分。

韓國總統尹錫悅彈劾案4月4日宣判前夕，有支持者在總統官邸外集會，手持「駁回彈劾」的標語。（Reuters）

［08:42］尹錫悅在年月12月突然宣布緊急戒嚴令，但在數小時後解除。當地國會之後表決通過針對尹錫悅的彈劾案，案件隨後移送憲法法院審理。

憲法法院8名法官中，如果有6名以上引用彈劾案，尹錫悅將被即刻免職；反之，少於6名，則立即恢復職務。

［08:36］尹錫悅的法律代表團表示，綜合考慮社會秩序、警衛問題等因素，尹錫悅將缺席彈劾案宣判，而是留在總統官邸觀看彈劾案宣判直播，只有其法律代表團出庭。前總統盧武鉉、朴槿惠當年面對類似官非時，在宣判當天都沒有親自出庭。

韓聯社4日報道，韓國警方的警戒級別分三級，各級分別可動員100%、50%和30%的可用警力。當進入最高級響應狀態後，警員的休假將受到限制，指揮官和參謀也必須在崗，並確保緊急聯絡暢通。

警方4日將在全國各地部署338個機動隊、約2萬多名警員，另在首爾部署210個機動隊、約1.4萬名警員。

警方除了在光化門、總統官邸等主要區域集中部署警力外，還將集結大規模人潮的地帶劃為「加強防範特別犯罪區」，安排高級指揮人員維持治安，並在相關地區部署1500多名警員。另外，警方已對憲法法院方圓150米的區域「清場」，全面禁止示威遊行。

報道提到，一直呼籲彈劾尹錫烈的組織和工會從3日晚上9時30分起在首爾安國站6號出口附近舉行通宵集會，他們計劃集會至審判一刻，並在現場觀看審判判決的現場直播。

韓國憲法法院將於2025年4月4日就總統尹錫悅彈劾案進行判決，有支持彈劾的民眾在首爾自3日晚開始通宵集會。（X@ekctu）

警方估計有約3000人支持彈劾的民眾參與，民眾在集會高呼「8比0全票通過（彈劾）」、「彈劾尹錫悅，推進社會大改革」等口號。

另一方面，反對彈劾的團體於3日晚結束在安國站附近的集會，並轉移到光化門附近地點舉行通宵集會。

警方估計，約有300名民眾將參與了集會，參與者預計將於4日上午10時前再移師總統官邸。