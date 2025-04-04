罷免尹錫悅｜韓國將於60日內舉行大選　反對派黨魁李在明勢成大熱

韓國總統尹錫悅2024年12月因戒嚴令風波遭國會彈劾後，憲法法院2025年4月4日早上11時宣布裁決，一致通過罷免尹錫悅，是當地史上第二位被罷免的總統。據韓國媒體分析，彈劾案獲得通過，尹錫悅將立即被免職，引發總統空缺，而憲法規定必須在60日內透過大選補選總統。根據2017年朴槿惠前總統彈劾案的先例，投票可能在6月3日舉行。



韓國憲法法院通過罷免尹錫悅 規定60日內舉行大選

據《韓國時報》（The Korea Times）的分析，在尹錫悅被罷免及立即免職的情況下，預計韓國最大反對黨民主黨（Democratic Party of Korea，DPK）將支持其領袖李在明作為總統候選人；在韓國政府宣布提前大選後，李在明很可能會辭去黨魁一職，並參與競爭激烈的黨內初選，尋求代表民主黨競逐總統。

2025年3月26日，韓國最大反對黨，共同民主黨魁李在明（Lee Jae-myung）抵達位於首爾的法院。（Reuters）

對於執政的國民力量黨（People Power Party，PPP）而言，前路變得更加不確定。支持彈劾案的裁決可能會引發尹錫悅支持者的憤怒，他們當中有許多人都認為執政黨並沒有好好保護尹錫悅。這種反彈情緒可能會將矛頭指向國民力量黨的臨時領導人，權寧世議員和國會代表權性東議員等人物，因為他們與近月走上街頭的強硬派抗議團體保持距離。

國民力量黨將陷入兩難；他們一面需要管控黨內外的憤怒情緒，同時需要為提前舉行大選做準備。預料國民力量黨將需要透過選出新的領導人去應對，而這將會是一場支持彈劾尹錫悅黨內人士與反對罷免尹錫悅黨內人士之爭。