美媒：美國家安全局長被解僱 傳與特朗普政府優先事項不一致
撰文：張涵語
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據《華盛頓郵報》引述消息人士稱，美國國家安全局（U.S. National Security Agency）局長豪格（Tim Haugh）4月3日被解職。目前無法確定他被解職原因。
知情人士稱，豪格還同時執掌美國網絡司令部（U.S. Cyber Command），該司令部是美國軍方負責發動網絡攻擊的作戰司令部。知情人士還稱，豪格在國家安全局的文職副手諾布爾（Wendy Noble）則被調往五角大樓工作。
此次解職發生之前，右翼陰謀論者盧默（Laura Loomer）曾與特朗普（Donald Trump，又譯川普）進行會談，聲稱特朗普政府中部分成員與他的優先事項不一致，隨後特朗普宣布解僱幾名國家安全委員會（National Security Council）官員。
豪格擔任國家安全局長和網絡司令部負責人僅一年多。參議院情報委員會主席、民主黨參議員沃納（Mark Warner）在一份聲明中證實豪格被解職的消息。
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