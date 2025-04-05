特朗普將再押後TikTok禁令期限75天 稱在達成協議上取得巨大進展
撰文：劉耀洋
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月4日表示，自己即將簽署一項行政命令，再押後執行TikTok「不賣就禁」禁令期限75天，並指已在相關協議上取得巨大進展（Tremendous progress），但仍需做更多工作才能夠確保達成協議。
路透社4日報道，特朗普表示，政府已經與四個不同的潛在買家進行了接觸，惟未確認這些人或團體的身分。
特朗普指出，自己很期待與TikTok和中國合作完成這筆交易，並且他不希望見到Tiktok最終被禁止營運的結局。
TikTok母公司字節跳動發言人同日表示，已與美國政府就潛在的TikTok協議進行討論，但目前尚未達成交易協議。他表示，目前還有一些關鍵問題有待解決，且任何協議均需符合中國法律。
TikTok「不賣就禁」法令的寬限期，原定將於4月5日屆滿。特朗普稍早前曾表示，如果中國批准字節跳動出售Tiktok，作為交換美國將減免對中國進口產品徵收的關稅。
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