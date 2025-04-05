美國衛生部長：效率部20%裁員屬「錯誤」　須讓僱員重回崗位

英國媒體4月4日報道，美國衛生部長小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）承認，效率部（DOGE）早前對衛生部門「開刀」，裁減其中10,000名的全職員工中，有20%屬「錯誤」，這些僱員將會重新獲得聘用。



小羅伯特甘迺迪3月27日宣布進行重大改革，裁員約10,000人並關閉一半地區辦事處，涉及的部門包括食品與藥物管理局（FDA）、疾病控制與預防中心（CDC）、國家衛生研究院（NIH）等，並集中管理各下屬部門的通訊、採購、人力資源和政策規劃。

2014年9月30日，美國佐治亞州（Georgia）亞特蘭大市，美國疾病控制與預防中心 （Centers for Disease Control and Prevention，CDC）總部全景。（Reuters）

該「瘦身計劃」本周正式啟動，衛生部門的工會代表被告知，在進一步裁員之前，將有大約10,000人失去工作，這可能導致該部門82,000名全職員工減少近四分之一。

據報道，小羅伯特甘迺迪坦承，由馬斯克（Elon Musk）領導的政府效率部對衛生部門的大量裁員是錯誤的。

小羅伯特甘迺迪3日向記者表示：「不應該被裁掉的人員卻被裁掉了。我們正在恢復這些人的職位。這一直是我們的計劃。我們從一開始就談到這一點，這次裁員規模80%是對的，但有20%的裁員需要撤銷，因為我們會犯錯。」

小羅伯特甘迺迪指出，部分被裁的僱員並不屬於效率部原本針對的行政職位，裁員也影響了研究工作。

圖為2025年2月25日，小羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）宣誓出任衞生與公眾服務部（US Department of Health and Human Services，HHS）部長後發表講話。（Reuters）

報道指，目前尚不清楚哪些工作人員將復職，或衛生部門將保留哪些職能。大規模裁員對該部門的廣泛工作產生了影響，吸煙、不孕症和礦山安全等多個領域的專家紛紛離職。

美國食品藥物管理局（FDA）前局長卡利夫 (Robert Califf) 表示，這次裁員對「公共衛生領域是黑暗的一天」（a dark day for public health）。