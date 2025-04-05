KKday富士山一日游｜日本東京2觀光巴士追撞47傷　傳乘客包括港人

日本東京八王子市中央自動車道（高速公路）南下線小佛隧道口周六（5日）發生觀光巴士追撞事件。台媒引述KKday稱，從東京車站前往河口湖方向的的兩部巴士，乘客包括來自台灣、香港、馬來西亞及新加坡的旅客。事件共47人受傷，傷者皆為外國遊客。



事發於上午10時15分左右，當時路況堵塞，前方觀光巴士疑似減速行駛，行駛在後方的巴士司機稱無注意到前方巴士已煞車，於是就追撞上去。台媒指，涉事巴士隸屬旅遊平台KKday推出的「富士山一日遊」行程。

KKday之後發聲明表示，經與合作供應商確認本次被追撞的觀光巴士上，有部分KKday旅客，目前行程已終止並有10多名客人送醫檢查，後續將協助旅客返程、提供保險協助並為全部KKday旅客辦理全額退款，以旅客權益為優先考量，另巴士供應商皆合乎當地规範並将提供事故證明。

台媒引述涉事台灣旅客稱，事發後約10多部救護車到場，其餘旅客被疏散後，只能在10度低溫中苦等接駁車，最後苦等5小時才終於能返程。