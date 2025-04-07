遭Elon Musk點名批評 白宮貿易顧問反擊：他只關心自己利益
撰文：莊勁菲
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周日（4月6日）表示，在特朗普顧問、Tesla創始人馬斯克（Elon Musk）疑似不同意特朗普實施「對等關稅」並批評納瓦羅之後，他聲稱馬斯克「只關心自己的利益」。
特朗普4月2日宣布對全球貿易夥伴實施「對等關稅」後，馬斯克疑似和政府意見不合，他周六在與意大利右翼「聯盟黨」的視像通話中表示，希望未來看到美國和歐洲之間實現「零關稅」。
▼馬斯克批評納瓦羅
他還在旗下社交平台X（舊稱Twitter）上批評納瓦羅：「獲得哈佛經大學濟學博士學位是件壞事，而不是好事。結果就是『自我』除以『大腦』>>1 問題。」
納瓦羅被廣泛認為是特朗普關稅制度的主要設計者之一。
《紐約郵報》周日報道，特朗普關稅引發的股市崩盤導致馬斯克的淨資產縮水了110億美元（約854.6億港元）。
▼納瓦羅反擊馬斯克
納瓦羅周日接受霍士新聞（Fox News）訪問時還擊：「馬斯克賣汽車，他只是在保護自己的利益。」指出馬斯克雖然在德州組裝（Tesla）汽車，但大部分零件來自墨西哥、中國；電池來自日本或中國；電子設備來自台灣。
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