美媒：馬斯克呼籲特朗普撤銷「對等關稅」不成　弟批政策適得其反

據《華盛頓郵報》引述消息人士稱，在過去的周末，美國政府效率部（DOGE）負責人、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）直接向總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）呼籲撤銷「對等關稅」政策不果。



報道提到，馬斯克遊說不成後，特朗普在7日揚言向中國貨品再額外加徵50%關稅，但暗示在部分政策上有談判空間；馬斯克則在旗下社交平台X上載已故自由經濟大師佛利民（Milton Friedman）的片段，講解國際貿易協議的好處。

此前，馬斯克就疑似不讚同特朗普實施「對等關稅」，諷刺特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro），稱對方「獲得哈佛大學經濟學博士學位是件壞事，而不是好事。」納瓦羅被廣泛認為是特朗普關稅制度的主要設計者之一。

2025年2月11日，美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）在白宮向記者答話。（Reuters）

馬斯克還在4月5日與意大利右翼「聯盟黨」的視像通話中表示，希望未來看到美國和歐洲之間實現「零關稅」。

馬斯克弟：特朗普關稅打擊本土消費者

另外馬斯克的胞弟Kimbal亦在網上批評特朗普的關稅政策是對美國消費者的「結構性及永久稅項」，指即使特朗普的關稅政策可以將就業帶回美國，惟美國本身就不是善於製造業，因此憂慮消費產品價格仍會高企。

報道稱，許多支持特朗普參選的商業和科技領袖，都對特朗普的高額關稅感到震驚。此前他們以為，特朗普可能會更聽取財長貝森特（Scott Bessent）的意見，採取更為溫和的關稅態度。但商界領袖也未料到，特朗普會如此激進的推廣貿易保護主義政策。