美國今日中午12時起對中國商品加徵104%關稅

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）4月8日表示，美國將從美東時間4月9日凌晨12時01分（香港時間9日下午12時01分）起對中國加徵額外的50%關稅，這意味着美國屆時將對中國徵總計104%的關稅。



美媒8日報道，作為「對等關稅」的一部份，美國將於9日對華加徵34%關稅，但由於中國在8日中午前沒有應總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的要求，撤回對美國商品徵收34%報復性關稅，美方因此將對中國加徵額外50%的關稅。

再加上美國3月初對中國實施的20%關稅，美方對中國的累計關稅稅率將增至104%。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

萊維特當日對記者稱，像中國這樣的國家選擇對美國進行報復是錯誤之舉，並強調特朗普不會輕易屈服。

萊維特表示，特朗普認為中方必須與美國就關稅達成協議，並呼應後者的言論，指中國的確想達成協議，他們只是不知道該如何開啟談判。

她補充道，如果中國願意談判，特朗普將「非常感激」，但他將做對美國人民最有利的事情。

不過，有美國官員已表示美方不會就關稅與中國優先談判；白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受霍士新聞訪問時指，他目前收到的指示是，優先考慮與盟友及貿易夥伴談判。貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則重申，特朗普已表明，短期內不會有關稅豁免。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普7日在社交媒體Truth Social上寫道，假若中國不在8日收回對美國的34%反制關稅，美國將對中國貨品加徵額外50%關稅，且將終止所有與中國的談判。