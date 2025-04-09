美國對華商品104%關稅生效　中國：必將堅決反制　奉陪到底｜最新

美國政府美東時間4月9日凌晨12時01分（本港時間中午12時01分），正式向全球86個國家及地區開徵「對等關稅」（reciprocal tariffs）；其中對中國進口貨品徵收高達104%的關稅。美國海關和邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection）早前表示，將如期向86個國家及地區徵收11%至50%的對等關稅。

在「對等關稅」生效前夕，美國白宮宣布，將對來自中國內地和香港的小額包裹（De Minimis）關稅翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付的關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1165港元），理由是中國政府實施了報復式關稅。



【17:20】隨着美國對歐盟商品加徵20%關稅，奢侈品行業陷入焦慮。Louis Vuitton（路易威登，LV）、香奈兒（Chanel）手袋、勞力士（Rolex）腕錶等標誌性奢侈品產品可能面臨漲價或供應減少，而作為全球最大奢侈品消費市場，佔全球24%份額的美國需求波動，令行業前景蒙上陰影。英國豪車積架（Jaguar，又譯捷豹）、Range Rover、Land Rover已限制出貨至美國。

【15:55】印度央行行長Sanjay Malhotra表示，因美國關稅影響，他擔心印度經濟成長。

【15:30】特朗普稱自關稅措施實施以來美國政府每日收取20億美元並指關稅將讓美國重新變得富有，然而路透社引述美國財政部數據報道，美國政府4月每日來自關稅的收入實際僅有2億美元，只是特朗普宣稱的十分之一。

中國商務部：奉陪到底

【15:04】中國商務部稱，如果美方執意進一步升級經貿限制措施，中方必將堅決反制，並奉陪到底。

【15:02】法國工業部長費拉奇（Marc Ferracci）重申歐洲需要對特朗普的關稅措施作出堅決且適度的回應。

【12:01】美國總統特朗普4月2日宣布的「對等關稅」正式生效，美國海關和邊境保護局將向全球86個國際及地區徵收11%至50%的關稅。

【12:01】加拿大財政部長商鵬飛（François-Philippe Champagne）早前確認，加拿大針對美國對加拿大汽車業徵收不合理關稅的新反制措施於美東時間4月9日凌晨12:01生效。

按照加拿大總理卡尼（Mark Carney）的講法，對從美國出口到加拿大，不符合《加拿大-美國-墨西哥協議》（CUSMA）的組裝汽車徵收25%的關稅。對從美國出口到加拿大符合CUSMA協議，但含有非加拿大和非墨西哥零件的組裝車輛徵收25%的關稅。

特朗普對等關稅具體稅率：

【10:20】美國白宮宣布，將來自中國內地和香港的小額包裹（De Minimis）關稅翻3倍，從貨值的30%加到90%；進口商須繳付的關稅為貨值的90%或75美元（約582港元），並在6月1日後升至150美元（約1165港元），理由是中國政府實施了報復性關稅。

美媒8日報道，作為「對等關稅」的一部份，美國將於9日對華加徵34%關稅，但由於中國在8日中午前沒有應總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的要求，撤回對美國商品徵收34%報復性關稅，美方因此將對中國加徵額外50%的關稅。

再加上美國3月初對中國實施的20%關稅，美方對中國的累計關稅稅率將增至104%。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

萊維特當日對記者稱，像中國這樣的國家選擇對美國進行報復是錯誤之舉，並強調特朗普不會輕易屈服。

萊維特表示，特朗普認為中方必須與美國就關稅達成協議，並呼應後者的言論，指中國的確想達成協議，他們只是不知道該如何開啟談判。

她補充道，如果中國願意談判，特朗普將「非常感激」，但他將做對美國人民最有利的事情。

不過，有美國官員已表示美方不會就關稅與中國優先談判；白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）接受霍士新聞訪問時指，他目前收到的指示是，優先考慮與盟友及貿易夥伴談判。

貿易代表格里爾（Jamieson Greer）則重申，特朗普已表明，短期內不會有關稅豁免。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

特朗普7日在社交媒體Truth Social上寫道，假若中國不在8日收回對美國的34%反制關稅，美國將對中國貨品加徵額外50%關稅，且將終止所有與中國的談判。