特朗普暫緩對中國以外「對等關稅」　美國財長：沒報復就有回報

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日突然在社交媒體上宣布，他將暫停實施「對等關稅」計畫90天，但由於中方「缺乏尊重」，他決定繼續對中國進口產品徵關稅，並將對華關稅稅率從104%增至125%。財政部長貝森特（Scott Bessent）同日重申，只要外國不向美方報復，便能夠得到回報。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）9日報道，貝森特當日接受美媒訪問時表示，特朗普早前提出「對等關稅」是最高關稅水平，為其創造最大的談判籌碼。他指出，大家已看到特朗普這一週成功實施的談判策略，已促使超過75國站出來與美國進行貿易談判。

貝森特稱，特朗普之所以暫停徵稅90天，是因為特朗普希望「親自參與」關稅談判，而非因為市場反應。

2022年4月9日，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在美國華盛頓特區白宮就關稅問題與媒體交談。（Reuters）

他重申，沒有向美國報復的國家將得到回報，而中國因決定報復、堅持升級反制，因此美方將增加對中國關稅至125%。

他聲稱，這讓中國陷於不利的位置，且讓世界看中國是惡劣的一方（bad actor），又明言中國是「美國貿易問題的最大根源」。

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