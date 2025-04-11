特朗普暫緩關稅引內幕交易質疑　高調分享有人賺25億引眾怒｜有片

美國媒體報道，總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）4月9日上午在社交媒體上呼籲民眾「買股票」的推文和其後暫緩加徵「對等關稅」的決定，推動道指大升近3000點。特朗普的傳訊顧問馬丁（Margo Martin）同日晚上在X上發布一條影片，特朗普在白宮接見嘉信理財集團（Charles Schwab）的創辦人施瓦布（Charles Schwab），並向來賓炫耀施瓦布當日大賺25億美元（約194億港元），這條影片在網上引來一片罵聲，多名民主黨參議員認為特朗普搖擺不定的貿易政策可能涉及內幕交易，國會應展開調查。



從影片可見，特朗普向Nascar賽車手介紹嘉新理財創辦人施瓦布，並指他在4月9日大賺25億美元：

從影片可見，特朗普面帶笑容向多位冠軍車手介紹這位87歲的億萬富豪：「這位是施瓦布，他不只是一家企業，他實際上是一個人。他今天賺了25億美元（約194億港元）。」

然後特朗普又指向另一位客人表示：「這個人今日賺了9億美元（約70億港元）。你知道嗎，他是金融業的。」

曾在前總統喬治布殊（George W. Bush）政府任職律師的佩恩特（Richard Painter）認為此事值得調查。他向NBC表示：「總統不是投資顧問。這種情況可能會讓總統面臨操控市場的指控。」

2025年4月9日，美國總統特朗普（Donald Trump）呼籲民眾「買股票」的推文和暫緩加徵「對等關稅」的決定，推動道指大升近3000點。特朗普的助理晚上在X上發布一條影片，他接見嘉信理財集團創辦人施瓦布（Charles Schwab）時向來賓炫耀施瓦布當日大賺25億美元（約194億港元），這條影片在網上引起民憤。（X@MargoMartin47）

面對外界的質疑，白宮表示特朗普的只是想「安撫」（reassure）民眾。

白宮發言人德賽（Kush Desai）向《華盛頓郵報》表示：「面對媒體不斷的危言聳聽，美國總統有責任向市場和美國人保證他們的經濟安全。」