美國紐約有直升機墜入哈德遜河6人亡　包括3名兒童

美國紐約警方表示，一架直升機當地時間4月10日下午3時15分左右墜入位於當地的哈德遜河（Hudson River）。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，機上至少有6人包括三名成人和三名兒童，而6人在事件中死亡。紐約市長亞當斯（Eric Adams）事後證實相關消息，並指5名乘客及1名直升機機師在意外中死亡。



報道指，緊急救援人員在事發後聚集在河的兩岸，而警方則在在曼哈頓的一側動員，進行救援工作。

從網上流傳的影片顯示，一架疑似涉事直升機的物件在河中載浮載沉：

警方表示，機上至少有6名乘客包括三名成人和至少兩名兒童，並一度指有2人被救出惟不清楚他們的確切狀況。

亞當斯其後召開記者會證實機上無人生環，而6名死者的遺體均已被找到及移離河道。官員再補充指，4名受害者當場死亡，另外2名受害者則在送院後宣布死亡。

亞當斯對事件表示哀悼，並指他們將為遇難者家屬祈禱，並向救援人員表示感謝。

紐約市長亞當斯（Eric Adams）形容這是令人心碎及悲傷的事件：

美國聯邦航空管理局（FAA）和美國國家運輸安全委員會（NTSB）已對事件展開調查。