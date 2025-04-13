大阪世博今開幕　料吸引2800人次到訪　石破茂：冀世界團結

大阪關西世博會周日（4月13日）正式打開大門迎接全球訪客。日本首相石破茂在開幕禮上指出，如今世界分裂，希望全球人民能通過世博加強交流，團結起來。



世博開幕儀式於周六（12日）在大阪人工島「夢洲」的世博大禮堂舉行。日皇德仁伉儷、日本首相石破茂，以及參展國代表等1300名嘉賓受邀出席。

石破茂在開幕致辭中說：「克服了新冠疫情後，世界如今又面臨多重分歧的威脅。在這樣一個時代裏，全球各國的人民能在這裏聚集，共同討論生活，並接觸尖端科技、多元的想法和文化極具意義。」

大阪世博4月13日正式對外開放，大批遊客在場外排隊等候入場。（Reuters）

「我誠心希望各國和訪客在世博環狀的園區內和園區外的交流，能讓全球再次團結起來。」

他也指出，希望通過世博向世界展示日本全新的形象。

大阪世博4月13日正式開放，各展館成員列隊向訪客打招呼。（Reuters）

周日開始對外開放的大阪關西世博會，展期長達六個月，預計能迎來2820萬人次入場，為日本帶來高達2.9萬億日元的經濟效應，並成為日本吸引外國遊客的一大賣點。

此次世博的主題是「生命閃耀未來社會的設計」，共有158個國家和地區參展，是歷來最多的。

國際展覽局（BIE）秘書長科肯特斯（Dimitri S. Kerkentzes）致辭時說：「世博不僅僅是展示科技，也將成為人們探索變革社會的核心之旅。我們要思考如何確保創新能服務於全人類，更要去思索在弘揚共同價值觀的同時，也能擁抱和慶祝生命的多樣化。」

這是日本相隔20年再次成為世博東道主。為突出參展國家和地區，會展期間將推出各國的「國慶節」活動。屆時，各國元首和部長也將赴日出席。

大阪世博4月12日舉行開幕禮，日皇德仁伉儷、日本首相石破茂到場。（Reuters）

日皇德仁在開幕式上說：「希望年輕人能踴躍參與，加深對世界各國、各地區和各國人民的了解。我也希望通過這次世博，人們能思考為可持續發展所做的努力，思考未來的社會。」

日本此次辦世博，最吃緊的是建築人力不足。據悉，世博開幕前一天，仍有三棟展館的部份建築尚未完工。另外，世博門票銷售情況欠佳，至今僅售出六成，令日本民眾擔心日方可能入不敷出。

本文獲《聯合早報》授權轉載

