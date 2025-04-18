美國佛州州立大學爆槍擊　多人中槍送院　槍手被捕

美國佛羅里達州州立大學（Florida State University，FSU）於4月17日發生槍擊案， 多人受傷。英國《鏡報》（The Mirror）稱至少5死4傷，槍手被捕，據指當局至少繳獲3把槍。美國全國廣播公司（NBC）則稱，至少一死6傷，一名槍手被捕。由於事件仍在發展中，死傷及槍手人數尚未獲證實。



聯邦調查局（FBI）稱已介入處理，校方、市府和州官員正召開會議。 美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）表示，已聽取案件簡報，形容事情真可怕了，當局稍後會有更多公布。



案發於當地中午12點02分，校方發出警報稱，FSU的塔拉哈西（Tallahassee）校區發生槍擊事件，要求所有人就地避難，「鎖好所有門窗，遠離所有門窗，並準備採取額外的保護措施」。大批執法人員和救援人員趕到現場。

當地醫院Tallahassee Memorial HealthCare表示，正接收和照顧傷者，至少有6人被送院，當中一人情況危急，其餘傷者情況嚴重。州長德桑蒂斯（Ron DeSantis ）稱事件仍在發展中，為所有人祈禱。